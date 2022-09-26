Вячеслав Володин и Сахиба Гафарова провели встречу в Баку

26 сен. 19:29

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Баку встретился с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой. Такое сообщение опубликовано на сайте нижней палаты российского парламента.

"В ходе встречи обсуждались развитие двусторонних отношений, торговли, образования и межкультурная коммуникация", - сказано в нем.

В ходе беседы был отмечен рост товарооборота между странами: с января по июнь он составил $1,67 млрд и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 9,9 %, и российско-азербайджанские отношения в этой сфере динамично развиваются, подчеркнул Володин.

Сахиба Гафарова констатировала, что Россия - один из главных экономических партнеров Азербайджана.

Спикер Госдумы заявил, что депутатам обеих стран необходимо активизировать взаимодействие для законодательного обеспечения решений президентов, в частности Декларации о союзническом взаимодействии.

"Есть восемь дорожных карт как итог подписанной декларации. Они нуждаются в законодательном сопровождении. Будет правильным, если наши профильные комитеты начнут отрабатывать эти направления, чтобы мы внесли вклад в эту работу", - пояснил он.

Председатель Милли Меджлиса указала, что данный документ стал новым этапом в развитии отношений Москвы и Баку.

"Важно, чтобы в рамках парламентского измерения у нас была повестка, реализующая решения глав государств. Поэтому правильно было бы обсудить новые форматы взаимодействия", - отметила Сахиба Гафарова.

Таким форматом, по предложению спикера Госдумы, может стать парламентская конференция прикаспийских стран для обсуждения стратегических вопросов, таких как безопасность, судоходство, экология и охрана окружающей среды. ГД РФ может подготовить обращение по этому поводу к законодательным органам стран региона.

Особое внимание участники встречи уделили положению русского языка в Азербайджане: Володин напомнил, что на данный момент 347 школ республики ведут обучение на русском языке.

"Сейчас идет обсуждение о создании в Азербайджане школы в соответствии с образовательными стандартами РФ, об открытии филиалов российских вузов. Все это, безусловно, делает наши отношения крепче", - подчеркнул он.

Сахиба Гафарова отметила, что в Азербайджане с большим уважением относятся к русскому языку и культуре, напомнила, что в стране живет самая большая православная диаспора на Кавказе.

"Для продолжения культурного диалога Вячеслав Володин предложил провести в Государственной Думе выставку, посвященную 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева", - говорится в сообщении.

Спикер Госдумы также пригласил Сахибу Гафарову посетить Россию в этом году и подписать соглашение о взаимодействии между Государственной Думой и Милли Меджлисом Азербайджана.