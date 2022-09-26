В Nord Stream 2 AG уточнили место ЧП на "Северном потоке-2"

26 сен. 18:27

Инцидент с падением давления на газопроводе "Северный поток-2" случился в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм, уточнили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом 5 морских миль. Идет расследование", - цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация о резком падении давления в линии А "Северного потока-2". Береговые службы пяти стран - Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России - были сразу же оповещены о ЧП. Позже Датское морское управление заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, причем уточнило, что она может быть опасна для навигации.

По словам представителя Nord Stream 2 AG Ульриха Лиссека, "в каком-то месте" газопровода могла возникнуть дыра.