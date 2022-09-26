Копайгородский рассказал о крупных инвестпроектах в Сочи

26 сен. 18:20

Крупные инвестпроекты, реализуемые в Сочи, позволят привлечь в экономику не менее 400 млрд рублей, - сообщил сегодня мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"Проекты реализуются на территории Центрального, Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов города, это объекты в санаторно-курортной, гостиничной, туристической, логистической, сельскохозяйственной сферах города, которые дадут более 25 тысяч новых рабочих мест", - подчеркнул градоначальник, передает "Интерфакс".

Так, в Адлерском районе на базе чаеводческого предприятия "Хоста чай" будет создан новый агропромышленный кластер. Его основой станут земледельческие виды бизнеса и фермерские хозяйства с производством молочной и кисломолочной продукции, животноводческие фермы и винодельческие угодья. Также в Адлерском районе запланирована реализация инвестиционных проектов в сфере гостиничной инфраструктуры в горном кластере и на побережье, а также строительство центра подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта "Снежинка", - сказал Копайгородский.

Новые гостиничные комплексы появятся в поселке Красная Поляна в Адлерском районе курорта. В Лазаревском районе предполагается реализация двух инвестиционных проектов, предусматривающих строительство объектов гостиничной инфраструктуры.

В Хостинском районе планируется завершение реконструкции отеля российской сети Alean Family, а также два инвестиционных проекта по современному развитию санаториев "Волна" и "Кристалл", в Центральном районе масштабное обновление ждет гостиницу "Приморская" и санаторий имени Кирова, а в рамках реконструкции и развития комплекса "Кавказская Ривьера" строится современный пятизвездочный отель.

"Все это влечет за собой создание новых рабочих мест для жителей и увеличение доходов бюджета, который в Сочи остается социально ориентированным", - напомнил Копайгородский.