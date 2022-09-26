Турецкий Красный Полумесяц создал детские площадки в 16 азербайджанских школах, пострадавших в ходе Карабахской войны

26 сен. 18:06

Турецкое отделение Красного Полумесяца построило детские площадки в 16 школах, находящихся в нескольких районах Азербайджана, которые пострадали в ходе Второй Карабахской войны.

Они появились в Тертерском, Агдамском и Физулинскоом районах.

Исполнительный секретарь Общества Красного Полумесяца Турции Юсуф Рамазан Сайгылы выразил надежду, что игровые площадки внесут свой вклад в развитие учащихся школ. Об этом он заявил в своем выступлении на открытии одной из таких площадок в селе Эвоглу Тертерском районе

Сайгылы подчеркнул, что акция Турецкого Красного Полумесяца символизирует собой солидарность Турции с населением районов Азербайджана, которые пострадали от действий армянской стороны.