Лондон ввел санкции против Года Нисанова, Зараха Илиева и еще 90 россиян

26 сен. 17:56

Британское правительство расширило санкционный список по России, увеличив его на 92 позиции. Новая версия документа опубликована на сайте МИД Соединенного Королевства.

Согласно ей, санкции введены против АО "Гознак", главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, главы правительства Запорожской области Антона Кольцова и главы ВГА Херсона Александра Кобца.

Кроме них, в черный список попали члены руководства Сбера, "Газпромбанка" и банка "Открытие", АО "Гознак", член набсовета банка ВТБ Валерий Сидоренко, мэр Мариуполя Константин Иващенко, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, президент Уральской горно-металлургической компании Константин Махмудов, совладелец группы компаний "Красная площадь" Зарах Илиев и председатель совета ее директоров Год Нисанов, а также президент международной группы компаний "АРЕТИ" Игорь Макаров.