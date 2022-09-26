Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ

26 сен. 17:37

Армения не будет принимать участия в учениях ОДКБ в Казахстане, об этом сообщили в Минобороны ведомства в ответ на запрос армянских СМИ.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны РА, исходя из поставленных перед ВС РА задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС РА в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях", - заявили в министерстве.

Напомним, учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ состоятся в Казахстане с 26 сентября по 8 октября.