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Дагестан создал запасы топлива для обогрева сел без газа

Дагестан создал запасы топлива для обогрева сел без газа

Власти Дагестана создали дополнительные запасы топлива для обогрева зимой негазифицированных поселений республики, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Дополнительные запасы топлива предусмотрели для теплоснабжения негазифицированных поселений Дагестана зимой", - сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании оперштаба по экономике, передает ТАСС.

"Планируется создание 16 174,4 т запасов твердого топлива (уголь) и 154,3 т жидкого (мазут) топлива. На сегодняшний день уже создано 7 230,5 т (44,7 %) запасов угля", - поведал Абдулмуслимов.

Напомним, в негазифицированных поселениях Дагестана теплоснабжение объектов социального назначения в основном ведется небольшими угольными котельными.

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