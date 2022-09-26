Выставка к 100-летию Гейдара Алиева откроется в Госдуме

26 сен. 17:10

Выставка, посвященная жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, откроется к его 100-летию в Государственной думе России, рассказал находящийся с визитом в Баку председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы покажем разные грани его работы в Советском союзе - нашей общей родине, а также в Азербайджане и России. Думаю, что все регионы нашей страны проявят общий интерес к этой выставке", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

По словам Калашникова, первыми с ней ознакомятся 450 депутатов ГД, "она будет открыта и для дальнейшего своего развития".