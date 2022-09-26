Министр финансов Грузии рассказал об инфляции в стране

26 сен. 17:00

Инфляция в Грузии достигнет целевого показателя в размере 3% во второй половине 2023 года. Об этом на брифинге после заседания правительства заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

По его словам, несмотря на то, что инфляция в стране остается довольно высокой, в последние два месяца она характеризуется трендом снижения. В частности, изменения есть по отношению к определенным продуктам, цены которых на мировых рынках сокращаются.

"Это естественно зависит от продуктов, которые продаются на международных рынках, и квотирование их цен происходит на биржах, и отражение соответствующих изменений происходит во время купли. У нас налицо индекс ФАО, который характеризуется сокращением в последние три месяца", - цитирует Хуцишвили "Sputnik Грузия".

Глава Минфина также подчеркнул, что показатели инфляции за последние 3 месяца дают основания полагать, что снижение цен и инфляции продолжится и в дальнейшем.