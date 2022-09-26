Запрещенная в России организация откроет свой офис в Узбекистане

26 сен. 16:50

Сотрудник американской компании Meta Platforms Inc, деятельность которой запрещена в России, встретился с представителями IT-парка в Ташкенте и обсудил открытие представительства организации в Узбекистане, сообщает пресс-служба IT-парка.

Отмечается, что в столицу республики прибыл управляющий директор компании в Китае, Монголии и Центральной Азии Джордж Чен.

"По итогам встречи участники договорились о возможном открытии представительства компании Мeta в Узбекистане", - сказано в сообщении.

Кроме того, ему продемонстрировали деятельность IT-парка, льгот, преференций и возможности для IT-компаний в Узбекистане. Также стороны затронули возможности сотрудничества в образовательной сфере.