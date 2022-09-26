Грузия проведет фестиваль хлеба

26 сен. 16:44

Фестиваль хлеба состоится 22 октября в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) в Грузии.

Мероприятия проводится с целью восстановить и продвинуть местные сорта пшеницы, а также вовлечение в эту деятельность как можно большего фермеров. Фестиваль призван нарастить продажи местной продукции, сообщают организаторы.

Принять участие в празднике хлеба могут все заинтересованные лица или организации, в том числе иностранные и местные предприниматели. Фестиваль позволит наладить кооперативные и деловые отношения бизнесменам.

Фестиваль хлеба проводится в Ахалцихе с 2010 года, в этом году мероприятие состоится в четвертый раз.