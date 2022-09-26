В Сочи оценили ущерб от непогоды за лето

26 сен. 16:30

В Сочи ущерб, причиненный непогодой этим летом, составляет 1 млрд рублей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"Что касается урона, примерно 1 млрд рублей с учетом нарушения инфраструктуры, зданий, сооружений", - поведал градоначальник, добавив, что в основном были подтоплены подвальные помещения.

"И где-то порядка 800 млн рублей мы выплатили нашим жителям, всем тем, кто имеет право", - цитирует Копайгородского ТАСС.

Он также сообщил, что право на компенсацию в размере 100 тыс рублей за повреждение или утрату автомобилей при подтоплениях получили жители, нуждающиеся в соцподдержке. Работа организована благотворительным фондом при поддержке Общественной палаты Сочи.

Напомним, 24 июня и 24 июля в Сочи произошли две чрезвычайные ситуации, связанные с сильнейшими ливнями. В результате оказались повреждены дома жителей, их автомобили и городская инфраструктура.