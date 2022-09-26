"Вкусно - и точка" регистрирует бренд "Кафе - и точка"

26 сен. 16:26

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Кафе - и точка".

Из заявки следует, что товарный знак "Кафе - и точка" регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 21, 29, 30 и 43. По этим брендом можно будет производить и продавать различные напитки, кружки и стаканы для напитков, картонную упаковку, картошку фри, соевые котлеты, чизбургеры и хот-доги, корн-доги, йогурты, яичницы и оладьи. Также под брендом "Кафе - и точка" могут работать кафе, заведения быстрого питания, осуществляться доставка еды.

Ранее в сети "Вкусно - и точка" сообщали, что планируют открыть в России аналог "Маккафе".