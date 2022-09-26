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Турция готова поставить Японии БПЛА

Турция готова поставить Японии БПЛА

Турция готова поставить Японии беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом на пресс-конференции в Токио 26 сентября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Анкара хочет усилить оборонное сотрудничество с Токио. "Если Япония захочет приобрести нашу оборонную продукцию, включая БПЛА, то мы с радостью удовлетворим соответствующий спрос", - цитирует министра газета Nikkei.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также сообщил, что в ближайшие дни делегации Турции и Японии проведут встречу, на которой обсудят возможное партнерство в области обороны и обеспечения безопасности.

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