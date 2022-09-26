В Испании объяснили, кому будут выдавать визы

26 сен. 15:52

Получить шенгенскую визу смогут те россияне, которые разделяют европейские ценности, сообщил министр иностранных дел Испании Мануэль Альбарес.

"Мы приняли решение не закрывать полностью (выдачу виз)… Те, кто говорят на нашем языке, те, кто стремятся к нам, и все те, кто разделяют наши ценности, должны иметь место среди нас", - заявил министр в интервью агентству Europa Press.

По его словам, вопрос о выдаче виз россиянам стал причиной долгих дебатов на неформальном заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Альбарес добавил, что Испания полностью выступает за то, чтобы в текущих обстоятельствах люди могли получать визы для въезда в страну.

В первую очередь на визы могут рассчитывать журналисты, правозащитники, а также противники спецоперации. Глава МИД Испании уточнил, что данная проблема должна рассматриваться и в рамках контекста безопасности, испанское правительство не желает быть в неведении о том, кто въезжает в страну.