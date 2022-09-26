Племянник Назарбаева отправится на шесть лет в тюрьму

26 сен. 15:34

Кайрат Сатыбалдыулы, племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приговорен к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. Такое решение принял Казахстанский суд, передает Zakon.kz.

Сатыбалдыулы был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы Казахстана 13 марта 2022 года. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". Через 4 дня в отношении Сатыбалдыулы и его бывшей супруги Гульмиры было начато расследование по факту рейдерского захвата бизнеса.

Напомним, ранее Сатыбалдыулы занимал должности в Комитете национальной безопасности, правящей партии "Нур Отан" (ныне "Аманат"), а также занимался бизнесом.