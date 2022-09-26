Восхождение на Эльбрус оказалось для альпиниста из Москвы последним

26 сен. 15:27

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ обнаружили тело альпиниста из Москвы во время поисков на горе Эльбрус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КБР.

Поиски пропавшего на Эльбрусе мужчины, начались утром.

"Спасатели обнаружили тело альпиниста 1978 года рождения из Москвы без признаков жизни на высоте 5,3 тыс м, спустили на поляну Азау, где передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

В поисках альпиниста участвовали семь человек и две единицы техники.