Транзитом через Казахстан с 21 сентября проехали 40 тыс россиян

26 сен. 15:26

По данным МВД Казахстана, 40 тыс россиян проехали через республику транзитом с начала частичной мобилизации в России.

Об этом сообщил главный специалист департамента информатизации и связи казахстанского МВД Адиль Сарсенов. За пять дней почти 6 тыс россиян вылетели из Казахстана через аэропорты, следует из данных ведомства.

"Возможность использования россиянами наших воздушных гаваней для релокации тоже является одной из причин потока иммиграции... Тысячи выехали через Казахстан к нашим южным соседям - в Кыргызстан, Узбекистан", - пояснил он, пишет портал Informburo.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года из России в Казахстан въехали свыше 260 тыс человек, за весь 2021 год - 32 тыс человек.