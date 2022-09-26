Причиной экономических бед стали…

26 сен. 15:14

Результатом европейских санкций стали высокая инфляция и рост цен на энергоносители, заявил президент Венгрии Виктор Орбан.

"Причина экономических бед - ответ Брюсселя на кризис на Украине, то есть санкции, из-за них цены на энергию выросли в несколько раз. Рост цен на энергию вызвал рост инфляции во всех странах. Эти жуткие цены на энергию - следствие не экономических процессов. Огромный рост цен на энергию вызвали однозначно санкции", - сказал он, пишет РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что политика, а именно – решения Евросоюза, несут ответственность за инфляцию.