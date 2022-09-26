Максимальная стоимость билетов AZAL из Москвы в Баку не превышает тысячу евро

26 сен. 15:05

"Азербайджанские авиалинии" назвали максимальную стоимость авиабилетов по маршруту Москва-Баку в связи с повышенным спросом на рейсы.

Согласно сообщению перевозчика, билет в эконом-класс обойдется максимум в 409 евро, в бизнес-класс - в 769 евро, билет "VIP-клуб" - в 869 евро.

Отметим, что улететь из России в Азербайджан также можно рейсами следующих авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "Азимут", Utair и другие. Каждый перевозчик самостоятельно формирует ценовую политику. Стоимость авиабилетов напрямую зависит от спроса.