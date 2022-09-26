Бывший нападающий "Зенита" поддержал женщин в Иране

26 сен. 15:04

Нападающий леверкузенского "Байера" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун прокомментировал массовые протесты в Исламской Республике.

Он подчеркнул, что решил высказаться, несмотря на запрет.

"По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины", - написал форвард в своих социальных сетях.

Он добавил, что ни за что не удалит этот пост. "Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины", - сказал Азмун.

Напомним, 13 сентября 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба, когда выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка ее привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Врачи в больнице сказали мужчине, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. В день смерти девушки, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста. С тех пор протесты охватили десятки городов.