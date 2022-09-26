"Карту казаха" запустят в Казахстане

26 сен. 15:01

Новую "казахскую визу" внедрят в Казахстане для этнических казахов, которые хотят открыть бизнес в стране и оставаться со своим гражданством за рубежом, сообщила министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что в настоящее время за пределами Казахстана есть немало этнических казахов, имеющие в других странах свой бизнес, но желающие сохранить связь с исторической родиной.

"По мировому опыту мы хотим начать применять "казахскую визу". Этническим казахам, не желающим переезжать с места жительства за рубежом, но желающим открыть у нас бизнес и внести вклад в развитие Казахстана, будет предоставлена полная возможность приезжать в нашу страну", - цитирует ее Sputnik Казахстан.

По ее словам, визы с возможностью временного проживания до 10 лет им будут выдаваться в облегченном порядке.

Также министр рассказала о внедрении "карты казаха", которую получат 100 этнических казахов – граждане других стран, профессионалы высокого уровня или авторы успешных бизнес-кейсов, которые желают масштабировать их в Казахстане.