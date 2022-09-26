"Лишь бы не было ядерной войны": Запад готов договориться с Путиным по Украине

С момента начала специальной военной операции России прошло около семи месяцев. Некоторые блогеры уже ведут отчет не с 24 февраля, а с 21 сентября, дня начала частичной мобилизации, считая его новым этапом кампании. Как бы то ни было, самое важное – результат, а он пока не устраивает ни Украину, ни Россию. Российской армии после неудач под Харьковом нужно восстановить свои позиции, именно для этого и идет мобилизация 300 тыс солдат и офицеров запаса. При их помощи, скорее всего, будет обеспечена безопасность Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР. России нужно укрепить фронт и не допускать ошибок и провалов.

Не нужно быть военным экспертом, чтобы понять, что 300 тыс живой силы существенно укрепят армию России в районе ведения СВО. Эти цифры примерно сопоставимы с регулярными силами, которые были задействованы с самого начала операции. Само по себе укрепление фронта может служить нескольким целям. Во-первых, это крепкая оборона, мешающая украинской армии продвигаться. Чем сильнее фронт, тем меньше иллюзий у ВСУ о возможности взятия Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР, не говоря уже о Крыме.

Второй целью могло бы стать установление прочной границы. Если по итогам референдумов Россия действительно присоединяет эти четыре региона, то логично, что границы России будут расширены. Необходимы люди, чтобы эти границы охранять. Скептики, конечно, скажут, что в условиях украинских атак сделать это невозможно. Однако если интенсивная оборона продержится еще пару месяцев и ВСУ будут истощены, то выстроить границу – не такая уж нереальная задача.

Конечно, для тех кто считает, что СВО нужно продолжать до взятия Киева, такие выкладки бессмысленны. Но мы говорим о прагматичном исходе и объективных возможностях. Украина, даже напичканная западным оружием, недостаточно сильна, чтобы победить Россию на своей территории. В свою очередь, Россия при текущей живой силе не может дойти до Киева и Львова. Примерно с марта мы видим, что СВО все больше концентрируется на Донбассе, о чем уже заявляли первые лица, включая Владимира Путина. ВС РФ отошли от Киева, Сум и Чернигова, потом были потери позиций под Харьковом. Исходя из хода кампании, возможно, сейчас имеет смысл сохранить под своим контролем то, что имеется. Определенные контратаки возможны, но без попыток расширить фронт и взять крупные населенные пункты.

Кроме того, присоединение территорий фактически приравняет атаки Украины к нападению на Россию. Конечно, украинские блогеры и официальные лица замахиваются на Крым, и уже бывали обстрелы Белгорода. Но пойти в наступление на официальные территории России – большой риск. Владимир Путин предупредил противников о последствиях в случае атак на Россию. Возможно, эти угрозы остудят пыл тех, кто хочет войны до последнего украинца. Самое важное, что показывая мощь, Путин тонко намекает и на дипломатию. На переговорах с индийским коллегой Нарендрой Моди он сказал, что Россия сделает все, чтобы СВО как можно быстрее закончилась, но Украина не идет на переговоры.

Киев обрубает дипломатию, потому что уверовал в англо-американские деньги, в силу "хаймерсов" и "джавелинов", потому что есть территориальные успехи. Однако в Киеве все равно понимают, что чрезмерная активность чревата катастрофой. Владимир Зеленский говорит, что не верит в ядерный удар России, однако его генералы понимают, что такой вариант возможен.

О чем бы ни думали в Киеве, рассчитывать на объективность и благоразумие с их стороны не приходится. Украина не самостоятельна. Ее готовность вести войну зависит от настроений на Западе. А настроения там потихоньку меняются. Мы видим, что Франция, Германия и Венгрия хотят общаться с Лавровым на Генассамблее ООН. Такой же настрой у итальянцев. Судя по итогам парламентских выборов, где победили правые, Рим не хочет продолжения конфликта и газового кризиса.

Пока что, к сожалению, голоса прагматиков в НАТО приглушены Америкой, Британией и их сателлитами из Польши и Прибалтики. Однако даже в США уже вслух пишут о том, что угроза энергокризиса и ядерной войны должна отрезвить всех участников конфликта. Вот что пишет обозреватель авторитетного журнала Foreign Policy Евгений Часовски: "Несмотря на провал дипломатических усилий по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, это не означает, что международное посредничество в украинском конфликте в целом бесперспективно. На текущей фазе конфликта была предпринята одна такая дипломатическая попытка, которая была не только согласована и реализована всеми вовлеченными сторонами (включая Украину и Россию), но и могла бы послужить основой для предотвращения обострения войны".

Евгений Часовски имеет ввиду зерновую сделку, которую подписали Украина и Россия при посредничестве Турции и ООН. Благодаря ей черноморские порты покинули больше 200 кораблей с зерном. Почему бы такую же эффективную модель не применить к военной составляющей конфликта? Понятно, что здесь решить проблемы сложнее, потому что идет дележка территорий. Но последние события, угрозы России и ответные угрозы США о применении ядерного оружия повышают ставки. Так что урегулирование необходимо для всех, чтобы не допустить ядерной зимы.

Определенные ростки дипломатии мы смутно наблюдаем. Это переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с западными коллегами и новости о том, что США готовы сотрудничать с Россией по СНВ-3. Казалось бы, идет война России и Запада, а Байден думает о кооперации. В середине ноября состоится саммит "Группы двадцати". Там будут лидеры западных стран, Эрдоган, возможно, Зеленский, возможно, Путин. Если к тому моменту ситуация на поле превратится в позиционную войну, то не исключено, что Бали станет началом большой разрядки. В европейских домах в ноябре будет еще холоднее, Байден, Шольц и Макрон поймут, что санкции против России не работают, а их оружейная помощь Украине превращается в металлолом. Если они действительно хотят избежать холода, голода и ядерной войны, то Байдену или кому-то из НАТО придется взять в руки ответственность и договориться с Кремлем.

Какие именно будут условия договора, еще предстоит уточнить. Возможно, это будет заморозка конфликта с дальнейшим созданием некого Минска-3 или без него. В любом случае ясно, что Россия не пойдет ни на какую разрядку, если Украина не будет объявлена нейтральной, а Киев продолжит требовать уступить ему ЛДНР с Крымом.