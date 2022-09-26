Поток россиян в Турцию этим летом не достиг допандемийного уровня

26 сен. 14:51

Этим летом поток российских туристов в Турцию оказался на 32% меньше, чем летом 2019 года, но чуть больше, чем турпоток прошлого лета, сообщили в АТОР.

"По свежим данным турецкой статистики, за три летних месяца россияне совершили в Турцию 2 млн 149 тыс. 484 поездки, что почти в точности совпадает с более ранним прогнозом АТОР по прибытиям лета - "более 2,1 млн туристов из РФ". Это на 10% больше, чем летом 2021 года (1,9 млн), но рост в полном смысле этого слова «мнимый»: он достигнут только за счет потерянных для туризма в 2021 году двух третей июня", - уточнили в ассоциации.

С 15 апреля по 21 июня прошлого года авиасообщение с Турцией было прервано. Если сравнивать июль и август 2021 и 2022 года, то турпоток российских отдыхающих окажется меньше в абсолютных цифрах - на 7,8% и на 11% соответственно.

"Общие результаты лета 2022 года у России в Турции все еще на 32% меньше, чем летом доковидного 2019 года, тогда было 3 млн 157 тыс. 689 поездок", - говорится в сообщении.

На турпотоке в Турцию отрицательно сказываются ограничения по авиасообщению, а также дефицит провозных мощностей, отметили в АТОР.