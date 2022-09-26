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Узбекистан и Кыргызстан начали процесс согласования границ

Узбекистан и Кыргызстан начали процесс согласования границ

Кыргызстан и Узбекистан договорились начать процедуру согласования границ, сообщает пресс-служба киргизского кабмина, пишет РИА Новости.

"Правительственными делегациями Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы подписан протокол совместного заседания…, который позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Протокол подписали председатель госкомитета национальной безопасности, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Камчыбек Ташиев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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