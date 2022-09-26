В Северной Осетии скопилось порядка 5 тыс машин на пути к границе с Грузией

26 сен. 14:11

В очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии находятся в настоящее время около 3,5 тыс легковых и 1,3 тыс грузовых автомобилей, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"За последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. На сегодняшний день ожидают проезда через пункт пропуска Верхний Ларс порядка 3,5 тыс. единиц легкового транспорта (...) Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4,8 тыс", - рассказал он на аппаратном совещании в правительстве региона.

По словам Томаева, временная стоянка для легкового транспорта организована на участке строящейся дороги под Владикавказом.

Он отметил, что за прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" российско-грузинскую границу пересекли 37,5 тыс единиц автотранспорта - на 23,3% больше, чем неделей ранее.