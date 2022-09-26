Китай и КНДР будут развивать стабильные железнодорожные перевозки

26 сен. 13:58

Власти Китая и Северной Кореи решили развивать стабильные железнодорожные перевозки. Об этом сообщил на брифинге 26 сентября официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

"Мы намерены продолжить укреплять двустороннее взаимодействие, активно способствовать обеспечению безопасных и стабильных перевозок грузов между двумя странами по железной дороге", - цитирует его ТАСС.

Дипломат также подтвердил возобновление железнодорожного сообщения между Китаем и КНДР после почти полугодовой паузы из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По его словам, активизация железнодорожного сообщения позволит укрепить дружбу между Пекином и Пхеньяном.