Володин предложил провести парламентскую конференцию стран Каспия

26 сен. 13:55

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством Милли Меджлиса Азербайджана предложил в ближайшее время проработать предложение о проведении парламентской конференции каспийских государств.

"Что касается проведения в рамках парламентского измерения конференции стран Каспийского моря, если вы поддержите, мы буквально завтра подготовим такое обращение, проработаем его по линии МИДов с государствами, входящими в Каспийский бассейн", - цитирует его РИА Новости.

Также он предложил руководству парламента Азербайджана определить место проведения конференции. "Можем уже дальше определить примерную дату, когда все вместе соберемся, а место предлагаю определить вам, коль эта инициатива зародилась здесь, в Баку", - отметил спикер.

Кроме того, Володин анонсировал проведение выставки в Госдуме, посвященной памяти Гейдара Алиева.