Песков: решений о закрытии границ не принималось

26 сен. 13:49

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока власти не принимали «никаких решений» о закрытии границ России из-за частичной мобилизации.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что границы страны могут быть вскоре закрыты.

"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", - заявил Песков.

Он добавил, что фейков и вбросов врагов и домашних истериков про спецоперацию и частичную мобилизацию сейчас больше, чем правды.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.