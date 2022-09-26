В Турции выразили надежду на достижения мира между Баку и Ереваном

26 сен. 13:42

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил значение коридора Восток-Запад.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Грузия также находятся в регионе, по которому пролегает упомянутый коридор.

"Надеюсь, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение, и Армения также подключится к этому процессу", - цитирует главу МИД Trend.

Кроме того, Чавушоглу добавил, что Организация тюркских государств была создана для углубления интеграции тюркских стран. Он добавил, что данная организация самодостаточна и ни с кем не конкурирует.