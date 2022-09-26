В Казахстане назвали число работающих в стране россиян

26 сен. 13:18

Более 31 тыс россиян работают в Казахстане, с начала года в республику въехали более шести тыс человек, сообщила министр труда и соцзащиты республики Тамара Дуйсенова.

По ее словам, ведомство ежедневно ведет мониторинг числа иностранцев, которые въезжают для трудоустройства.

"С начала года в Казахстан прибыли 262 тыс людей из России. 6017 лица указали целью въезда – трудоустройство в республике", - цитирует главу Минтруда Sputnik Казахстан.

Она отметила, что в настоящее время в Казахстане 8,7 млн занятых граждан. Иностранная квота на 2022 год была выдана в количестве 28 тыс человек, из них заняты только 15 тыс мест.

Дуйсенова напомнила, что для трудоустройства граждан из стран ЕАЭС квота не нужна, так как они могут свободно въезжать и работать в Казахстане.

"Сейчас в Казахстане работают 25 301 гражданин России, с учетом нового числа желающих – это около 31 тыс человек, которые находятся на территории республики и целью пребывания указали трудоустройство", - добавила она.

При этом, как отметила министр, большого влияния на рынок труда страны россияне не оказывают.

"Если будет большой наплыв граждан и это будет угрожать национальной безопасности, то мы будем принимать дополнительные меры", - заключила Дусейнова.