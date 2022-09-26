Мантуров стал сопредседателем межправкомиссии с Узбекистаном

26 сен. 13:11

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров назначен председателем российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией.

От этой должности освобожден министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией пройдет в Узбекистане с 20 по 21 октября. В мероприятии примут участие 12 подкомиссий по ключевым направлениям сотрудничества.

Сопредседателем комиссии с узбекской стороны назначен заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев.