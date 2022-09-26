Кыргызстан и Таджикистан отводят тяжелую технику от границы

26 сен. 12:44

Бишкек и Ташкент договорились отвести тяжелую технику от линии кыргызско-таджикской границы, сообщил руководитель Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

Ранее страны подписали протокол о прекращении конфликта и урегулировании ситуации на границе двух государств.

"Одним из важнейших пунктов этого протокола является отвод тяжелой военной техники от границы. Оставим в ведении погранслужбы только те вооружения, которыми можно охранять государственные границы, а не воевать. То есть мы танки, пушки все должны убрать", - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что кыргызская сторона будет твердо соблюдать все пункты протокола и надеется на то, что и Таджикистан будет действовать также.