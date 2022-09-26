Путин: Европа должна относиться к России с уважением

26 сен. 12:40

Страны Европы должны относиться к России и Беларуси с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко.

Белорусский лидер, в частности, напомнил свои слова о том, что будущее Европы - вместе с Россией и Беларусью. "Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения", - сказал он.

Путин подчеркнул, что к России и Беларуси надо "с уважением к нам относиться", перепадает ТАСС.