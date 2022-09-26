Азербайджан и Сингапур подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения

26 сен. 12:38

Азербайджан и Сингапур готовят соглашения об избежании двойного налогообложения и пресечения уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС) Азербайджана.

Обсуждение проекта соглашения состоялось в Сингапуре. Во встрече принимали участие представители ГНС, Минфина Азербайджана и экспертов Внутреннего управления доходов Сингапура.

В частности, было подчеркнуто, что подписание соглашение создаст взаимные благоприятные инвестиционные условия и позволит сформировать эффективное сотрудничество в сфере обмена информацией

Азербайджан и Сингапур договорились в максимально быстрые сроки

согласовать пункты соглашения, остающиеся открытыми.