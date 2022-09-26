В Ижевске объявлен траур по погибшим при стрельбе в школе

26 сен. 12:27

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о трехдневном трауре в регионе в связи со стрельбой в школе №88 в Ижевске, в результате которой погибли свыше 10 человек.

"Жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, отметив, что информация по погибшим и раненым пока уточняется.

На данный момент известно, что ранены 14 детей и 7 взрослых.

В МВД Удмуртии сообщили, что найдено тело мужчины, устроившего стрельбу, он покончил с собой.

"С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88", - написал Бречалов в понедельник в своем Telegram-канале.