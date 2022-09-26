Глава МАГАТЭ проведет переговоры с руководителем атомного ведомства Ирана

26 сен. 12:27

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведет переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана, чтобы обсудить проблемы, связанные с ядерной программой Ирана.

"МАГАТЭ является атомным регулятором, и мы серьезно подходим к своей работе. Мы должны предотвратить распространение ядерного оружия и убедиться, что это благо - атомная энергия на благо мира и развития - не будет превращено в инструмент разрушения и причинения страданий", - сказал Гросси в ходе выступления на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

По его словам, все больше стран движутся в направлении атомной энергии. "В настоящее время у нас есть несколько проблем, в том числе те, что появляются в заголовках прессы, которые нам предстоит урегулировать с Исламской Республикой Иран. И я приветствую председателя атомного агентства Ирана, с которым мы встретимся сегодня позже, потому что мы должны искать общие решения для проблем которые не уйдут, если мы их не решим в ключе сотрудничества", - сказал он.