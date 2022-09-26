Пашинян улетел в Париж

Отправив секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна в Вашингтон, премьер-министр республики Никол Пашинян сам улетел сегодня в Париж с рабочим визитом, о чем сообщили в пресс-службе правительства РА.

В рамках поездки армянский премьер проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она состоится сегодня вечером в Елисейском дворце.

Напомним, последний на данный момент телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся 16 сентября.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко, Никол Пашинян и Эммануэль Макрон наверняка будут осуждать три основные темы.

"Первая тема – это возможные поставки французских вооружений Армении и развитие военного сотрудничества Еревана с НАТО. Об этом Пашинян говорит уже год, подчеркивая, что Армения должна найти альтернативу России в виде стран Запада и прежде всего Франции, учитывая давние связи с ней. Не исключено, что речь будет идти о расширении формата военного партнерства Армении с НАТО", - прежде всего сообщил Алексей Фененко.

"Вторая тема – безусловно, они будут говорить о том, может ли Франция заменить Россию в качестве посредника в армяно-азербайджанском урегулировании. Третья тема связана со второй: Пашинян и Макрон обсудят, может ли в перспективе Армения добиться более выигрышной позиции на переговорах с Азербайджаном при поддержке Франции", - обратил внимание эксперт.

Цель Франции в усилении связей с Арменией состоит прежде всего в разрушении российских связей на постсоветском пространстве. "Париж хочет расшатать ОДКБ. Для этого надо, чтобы Армения демонстративно расширяла свое сотрудничество с НАТО, это вызывало бы все более и более негативную реакцию в Москве, после чего Ереван может инициировать выход из ОДКБ. НАТО же станет кричать, что Россия душит очередную демократию. То есть Армению хотят использовать как пешку в большой комбинации по выдавливанию России с Южного Кавказа и ослаблению ОДКБ", - заключил Алексей Фененко.

Напомним, что в Азербайджан с визитом сегодня прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Баку он провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.