Казахстан и ЕС намерены наращивать число авиарейсов

26 сен. 12:23

Казахстан и Евросоюз нацелены на увеличение количества авиарейсов, сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с временным поверенным в делах представительства Европейского союза в Казахстане Йоханнесом Бауром.

Сейчас регулярные международные полеты из Республики Казахстан в страны Европейского союза выполняются в 6 стран ЕС (Нидерланды, Германия, Польша, Италия, Греция и Великобритания) по 8 маршрутам с частотой 28 рейсов в неделю.

Также стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского союза в области гражданской авиации, такие как продолжение интеграционных процессов, увеличение количества рейсов и расширение географии полетов.