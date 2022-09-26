Астрономию исключили из школьной программы в России

26 сен. 12:17

Минпросвещения РФ скорректировало требования к результатам освоения и структуре основной образовательной программы среднего общего образования, сообщает "Парламентская газета".

Из перечня обязательных учебных предметов исключили астрономию, естествознание, право, экономику, экологию и курс "Россия в мире".

При этом в базовый уровень предмета "Математика" включен курс "Вероятность и статистика". Программу по "Истории" дополнят курсом о спецоперации на Украине.

Соответствующий приказ Минпросвещения от 12 августа 2022 года вступил в силу 23 сентября.

Отмечается, что общее количество учебных занятий за два года на одного обучающегося должно составлять 2170-2516 часов, то есть не более 37 часов в неделю.

Свои знания по астрономии россияне ранее показали в опросе ВЦИОМ, треть граждан уверены, что Солнце вращается вокруг Земли.