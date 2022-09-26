В Турции заявили, что Москва хочет возобновить переговоры с Украиной

26 сен. 12:16

Министр иностранных дел Турции Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Владимир Путин во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о возможности вернуться к переговорам с Киевом на новых появившихся условиях.

По его словам, президент России заявил это турецкому коллеге на встрече на полях саммита ШОС в Самарканде. Глава турецкого МИД добавил, что с каждым днем это становится сложнее.

"В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях", - цитирует Чавушоглу РИА Новости.