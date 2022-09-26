В Казахстане прошел крупнейший в Центральной Азии марафон

26 сен. 12:16

Накануне с Казахстане состоялся крупнейший марафон в Центральной Азии - "Алматы марафон 2022".

Участники забега соревновались в беге на 10, 21 и 42 км. Также была проведена командая эстафета.

В беге на 10 км среди мужчин первым к финишу пришел Максим Фроловский (31:35). Вторым стал Есенбол Жанабек (32:05), третьем - Александр Савгуров (32:20).

У женщин в беге на 10 км первой стала Кэролайн Кипкируи (34:03). Второе место заняла Нора Джеруто (34:03), третье - Акбаян Нурмамет (36:38).

В мужском забеге на 21 км победил Ринас Ахмадеев (1:04:04). Второе место досталось Отабеку Ташкуватову (1:08:51), третье - Михаилу Кулькову (1:08:58).

В женском забеге на 21 км первое место заняла Сардана Трофимова (1:12:50). В тройку также вошли София Яремчук (1:13:07) и Марина Хмелевская (1:14:43).

В забеге на дистанцию 42 км среди мужчин быстрее всех оказался Шедрак Коеч (2:21:27). Вторым стал Данияр Ормангали (2:24:37), третьим - Шохрух Давлатов (2:26:33).

Среди женщин быстрее всех 42 км пробежала Татьяна Нерознак (2:57:24). Второй финишировала Диана Айдоссова (3:04:45), третьей - Галина Якушева (3:19:30

Всего в забеге участвовали 9320 человек.