Грузия увеличила количество таможенных офицеров на границе с Россией

26 сен. 12:00

Таможенно-пропускные пункты Грузии в условиях возросшего потока автомобилей перешли на особый режим работы, сообщает служба доходов Минфина страны.

"В условиях увеличившегося транспортного товаропотока в целом в регионе все таможенно-пропускные пункты перешли на особый режим работы. В целях беспрепятственного осуществления процедур по таможенному контролю в 24-часовом режиме на пропускных пунктах в масштабах Грузии увеличено количество таможенных офицеров", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что на российском ТПП "Верхний Ларс" процедуры таможенного контроля грузовых машин, следующих из Грузии в Россию, осложнены.