Пиотровский стал почетным профессором университета в Северной Осетии

26 сен. 11:55

Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) присвоил звание почетного профессора генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

"Удостоверение почетного профессора СОГУ генеральному директору Государственного Эрмитажа вручил ректор Алан Огоев", - сообщили в пресс-службе.

Также стало известно, что Пиотровский выступил перед студентами и гостями вуза с авторской лекцией. В Северную Осетию он приехал для открытия Дней Эрмитажа в республике.