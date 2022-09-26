В России выявили еще 40,2 тыс случаев коронавируса

26 сен. 11:51

В России за минувшие сутки выявили 40 188 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 2 438, в Санкт-Петербурге - 2 470, в Подмосковье - 818. В Краснодарском крае - 396, в Ставропольском крае - 512, в Крыму - 251, в Дагестане - 49, в Кабардино-Балкарии - 202, в Адыгее - 88, в Карачаево-Черкесии - 98, в Чечне - 16, в Северной Осетии - 49, в Ингушетии - 53.

Общее число инфицированных в России достигло 20 833 109.

Госпитализированы за сутки 1 526 человек. Выздоровели 44 257 пациентов, за все время - 19 800 764.

Умерли за сутки 85 человек, с начала пандемии - 386 842.