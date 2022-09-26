В Австрии начинает работу 66-я ежегодная сессия Генконференции МАГАТЭ

26 сен. 11:39

В понедельник, 26 сентября, в Вене открывается 66-я ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В мероприятии примут участие представители 175 стран-членов МАГАТЭ.

Главными темами заседаний станут отчет за 2021 год, бюджет на 2023 год и перспективы активизации деятельности, связанной с ядерной наукой и технологиями. Кроме того, делегаты поговорят о деятельности МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности, в частности физической безопасности и гарантий в Украине, на Ближнем Востоке и в КНДР.

Генеральная конференция МАГАТЭ традиционно будет проходить в Венском международном центре (ВМЦ) и продлится до 30 сентября.

Параллельно в ВМЦ будет проходить научный форум по темам, связанным с ядерными технологиями и наукой, передает ТАСС.