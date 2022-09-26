Самый необычный рабочий визит сезона на Южном Кавказе сегодня начал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. На прошлой неделе он прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН вместе с премьер-министром Николом Пашиняном и участвовал во встрече главы армянского государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом – а сегодня он летит в Вашингтон для секретных переговоров с неназванными американскими чиновниками. Таким образом, в пятницу 23 сентября Григорян совершил 13-часовой перелет из США в Армению, сопровождая Пашиняна, провел в Ереване выходные, а теперь вновь летит в США.



Возникает справедливый вопрос: зачем секретарь Совбеза Армении второй раз за неделю летит в США? Он ведь мог просто остаться в Штатах на уикенд, для армянских чиновников в последнее время это стало обычным делом – скажем, министр обороны Сурен Папикян гостил у американцев в течение недели в начале сентября (а по его возвращении Ереван организовал масштабное нападение на азербайджанскую границу, потеряв порядка 300 человек убитыми). Вариантов ответа на этот вопрос несколько.



Во-первых, Армен Григорян мог в самом деле не выезжать из США на выходные ради некой тайной миссии, а сейчас его офис объявил об официальной, открытой части визита, чтобы скрыть факт отсутствия секретаря армянского Совбеза в Ереване 24-25 сентября. Мотивы маскировки понятны: Армения усиливает контакты со Штатами, но не хочет до поры раздражать Россию слишком сильно. Поэтому изобретен некий "плановый" визит Григоряна в Вашингтон сразу после его возвращения домой из Нью-Йорка: формально придраться не к чему, хотя выглядит это расписание поездок довольно странно.



Конкретное содержание секретных переговоров воссоздать довольно сложно, поскольку пока неясно, каких конкретно шагов от Армении ждут США. Последний визит высокопоставленного американского чиновника в Ереван – спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси – показал, во-первых, что Вашингтон рассматривает контакты с армянскими властями больше как инструмент влияния на армянскую диаспору в США перед выборами, а во-вторых, что армянский истеблишмент сам не вполне готов к исполнению тех действий, которые интересны его заокеанским "друзьям". Готовность дружить против России в Ереване есть, но вот намек Вашингтона на дружбу против Ирана поверг армянские власти если не в негодование, то в растерянность.



Отсюда вторая версия – Армен Григорян и правда летит в США второй раз за неделю, поскольку США и НАТО за два дня после визита Никола Пашиняна успели утвердить конкретные предложения по сотрудничеству с Арменией. Поездка на Генассамблею ООН, таким образом, использовалась обеими сторонами как прикрытие для закрытых прямых переговоров на высшем уровне (хотя и остается неясным, кто именно из Белого дома говорил с Николом Пашиняном). В ходе переговоров появилась определенность, каких именно действий от Еревана ждет Вашингтон и что он предлагает армянскому режиму взамен, и оформление этой сделки заняло немного времени. Поэтому Пашинян отправил Григоряна обратно в США так скоро, как об этом сказали из-за океана.



Из желаний США наиболее очевидным является выход Армении из ОДКБ. На территории Республики Армения нет неурегулированных конфликтов, проблема делимитации границы к этому не относится, к тому же Баку постоянно подчеркивает, что стремится к заключению полноценного мира с Ереваном. Следовательно, НАТО может без лишних обязательств для себя интегрировать Армению и использовать ее для давления на Россию и Иран. Основное препятствие с точки зрения Вашингтона – членство республики в ОДКБ. Разумеется, это лишь формальное препятствие, а подлинная стена между Арменией и НАТО – это желание России сохранить армянское государство в своей сфере интересов, но о проблемах Еревана в случае политического конфликта с Москвой в Вашингтоне не задумываются.



Также США определенно усиливают давление на Турцию – об этом говорит, к примеру, размещение Грецией американской бронетехники на островах с невоенным статусом у турецких берегов. Вашингтон раздражают условия, поставленные Анкарой по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии, и лидерство президента Реджепа Тайипа Эрдогана в попытках посредничества в разрешении конфликта на Украине, между тем переговоры по истребителям F-16 не имеют прогресса. Армения могла бы включиться в антитурецкую программу США, хотя пока и неясно, как именно она могла бы это сделать: Вашингтон стремится не разорвать связи с Анкарой, а сделать ее управляемой – но что тут может сделать Ереван?



Более интересным выглядит вариант резкого изменения настроя Армении в армяно-азербайджанском урегулировании с пассивно-агрессивного на конструктивный. При таком варианте США предлагают Армении быструю интеграцию в евроатлантические структуры и переход армянских территорий под свой протекторат при условии продвижения Ереваном американского посредничества как решающего и наиболее продуктивного. Так Вашингтон сможет добиться политической победы над Москвой на Южном Кавказе. Проблема этого варианта в том, что мирные решения не входят в американскую практику, и Вашингтону нужны не политические очки от примирения Баку и Еревана, а сохранение напряженности между ними для создания угроз стабильности на южных границах России. Вариант интересный, но несбыточный.



Более реалистичным выглядит предложение США о начале Арменией антииранской политики. Все-таки единственная практическая польза от армянской территории в геополитических играх Вашингтона – это прямой доступ к иранской границе. Именно эта цель может являться глубинной причиной желания американских властей вывести Армению из ОДКБ и из-под российского влияния, ведь никак иначе американские войска и военную технику в Сюникской области не разместить. Но здесь вопрос, насколько сильно готовы в таком рискованном деле американцам готов довериться даже нынешний проамериканский режим Никола Пашиняна. Выступать против Ирана, ведущего нейтральную политику по отношению к северным соседям, Армении совершенно не хочется.



У любого действия есть своя цена. Потому с уверенностью о странном повторном визите Армена Григоряна в США можно сказать только одно: он прибыл в Вашингтон, чтобы торговаться. Секретарь Совбеза Армении постарается выторговать у американских чиновников как можно больше выгод для Еревана – а что Ереван предложит его устами взамен, знает, видимо, только сам Армен Григорян и Никол Пашинян. Впрочем, скорость развития событий позволяет ожидать, что и в России детали армяно-американской сделки узнают в ближайшие недели.