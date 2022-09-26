Финляндия и Узбекистан будут совместно спасать Аральское море

26 сен. 11:40

Финляндия поможет Узбекистану в смягчении последствий высыхания Аральского моря, об этом стало известно по итогу встречи министров иностранных дел двух стран Владимира Норова и Пекки Хаависто в рамках участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны отметили важность реализации совместных инвестиционных проектов в областях инноваций, образования, пищевой и фармацевтической промышленности, ИКТ, сельского хозяйства и туризма.

Особое внимание не встрече было уделено вопросам защиты окружающей среды. Хаависто заверил, что финская сторона продолжит оказывать активную поддержку республике в смягчении последствий высыхания Аральского моря и улучшении экологической ситуации в регионе. Реализовываться это будет, в том числе через Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.