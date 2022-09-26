Ильхам Алиев встретился с Вячеславом Володиным

26 сен. 11:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Государственной думы Вячеслава Володина.



Отмечается, что стороны обсудили тему активизации межпарламентского диалога. Ильхам Алиев выразил надежду на продолжение межпарламентских контактов с Россией, в том числе на международных площадках.



В свою очередь Володин указал на необходимость работы Госдумы и Милли Меджлиса над законодательным обеспечением реализации декларации о союзническом взаимодействии.

"Мы будем искать новые форматы, чтобы предлагать решения вопросов, которые являются стратегическими для обеих стран", - сказал он.