Мероприятия по случаю "Дня памяти" пройдут в армии Азербайджана

26 сен. 11:19

Ряд мероприятий по случаю "Дня памяти" будут проведены 27 сентября в соответствии с планом, утвержденным главой Минобороны Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители министерства и другие военнослужащие посетят Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, почтят память Гейдара Алиева и шехидов войны, возложат цветы к их могилам.

В рамках мероприятий военнослужащим покажут документальные фильмы и видеоролики. Также пройдут выставки, посвященные Отечественной войне Азербайджана.

Кроме того, военнослужащие посетят семьи шехидов, военнослужащих, потерявших здоровье в боях.