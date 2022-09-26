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Мероприятия по случаю "Дня памяти" пройдут в армии Азербайджана

Мероприятия по случаю &quot;Дня памяти&quot; пройдут в армии Азербайджана

Ряд мероприятий по случаю "Дня памяти" будут проведены 27 сентября в соответствии с планом, утвержденным главой Минобороны Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители министерства и другие военнослужащие посетят Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, почтят память Гейдара Алиева и шехидов войны, возложат цветы к их могилам.

В рамках мероприятий военнослужащим покажут документальные фильмы и видеоролики. Также пройдут выставки, посвященные Отечественной войне Азербайджана.

Кроме того, военнослужащие посетят семьи шехидов, военнослужащих, потерявших здоровье в боях.

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